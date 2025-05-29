منافس الأهلي - ميسي وسواريز يسجلان في عودة إنتر ميامي للانتصارات بالدوري الأمريكي

عاد إنتر ميامي لسكة الانتصارات في الدوري الأمريكي بعد التعثر بأربع مواجهات متتالية.

وتغلب إنتر ميامي على مونتريال بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت تسجيل كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وسجل ميسي وسواريز هدفين لكل منهما في المباراة.

GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS 🐐✨ MESSI pic.twitter.com/zWYZA5y2cU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن صدارة ترتيب القسم الشرقي.

ويتأهل أول 7 فرق في ترتيب القسم الشرقي إلى ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحق.

Messi ➡️ Suárez = ⚽✨ pic.twitter.com/a7Cr7YKWzD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025

وفك إنتر ميامي شفرة التعثرات في الدوري بعد التعثر بآخر 4 مباريات خاضهم الفريق بتعادلين وهزيمتين.

ويتبقى لإنتر ميامي مواجهة وحيدة في الدوري الأمريكي قبل مواجهة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه إنتر ميامي فريق كولومبوس كرو فجر الأحد ضمن مباريات الدوري الأمريكي في ختام مبارياته قبل مونديال الأندية.

ويلعب الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.