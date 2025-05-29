بايرن ميونيخ يعلن ضم جوناثان تاه لمدة 4 مواسم
الخميس، 29 مايو 2025 - 10:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن في صفقة انتقال حر.
جوناثان تاه
النادي : باير ليفركوزن
وانتهى عقد تاه مع ليفركوزن بنهاية موسم 2024-2025.
وكشف نادي بايرن ميونيخ عن ضم مدافع منتخب ألمانيا لمدة أربعة مواسم مقبلة وحتى صيف 2029.
وأجرى تاه الفحص الطبي في ميونيخ أمس الأربعاء تمهيدا لإعلان تعاقده مع بايرن ميونيخ.
وكان بايرن ينتظر الموافقة النهائية من اللاعب من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.
فقد تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع تاه الذي حاول برشلونة ضمه أيضا.
كما تلقى البالغ من العمر 29 عاما عروضا بينها ثنائي الدوري الإنجليزي من ليفربول وتوتنام، حسب العديد من التقارير.
وخاض جوناثان تاه في الموسم المنقضي 49 مباراة في مختلف المسابقات.
ونجح مدافع باير ليفركوزن في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف وحيد.
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