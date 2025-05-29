ماركا: النصر سيعلن رحيل رونالدو في مؤتمر صحفي.. واللاعب يقترب من مونديال الأندية

الخميس، 29 مايو 2025 - 10:33

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يرحل كريستيانو رونالدو عن نادي النصر السعودي في مفاجأة مدوية بعد نهاية تعاقده مع النادي.

وكانت التقارير السعودية تشير إلى اقتراب تجديد تعاقد النجم البرتغالي مع فريق النصر.

وكشفت صحيفة ماركا عن نهاية مشوار كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

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وأوضح التقرير أن النادي السعودي سوف يعقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس لإعلان تغييرات عديدة ستطرأ على جميع المستويات بما في ذلك غرفة الملابس والإدارة.

وأشار التقرير إلى أن كريستيانو رونالدو سيكون حاضرا في كأس العالم للأندية بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم فتح سوق انتقالات استثنائي خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولا تزال وجهة كريستيانو رونالدو غير معروفة وتلقى اللاعب أكثر من عرض.

وسيستمر كريستيانو رونالدو في التزامه تجاه الحكومة السعودية في ما يخص الترويج للبلاد وكأس العالم 2034 بشكل طبيعي.

وارتبط اسم رونالدو خلال الفترة الماضية بأكثر من ناد بينهم الهلال السعودي وبالميراس للمشاركة في مونديال الأندية.

النصر كريستيانو رونالدو كأس العالم للأندية
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