مواعيد مباريات الخميس 29 مايو 2025.. الدوري المصري والأهلي ضد الاتحاد في السلة

الخميس، 29 مايو 2025 - 10:16

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي - الاتحاد السكندري - أنس أسامة

يشهد اليوم الخميس الموافق 29 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

تشهد مجموعة المنافسة على الهبوط -قبل أن يتم إلغائه- أربع مباريات في نفس التوقيت بتمام الثامنة مساء.

ويستضيف زد فريق سموحة على استاد القاهرة الدولي، بينما طلائع الجيش يستضيف مودرن سبورت.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق إنبي.

وتذاع مواجهة غزل المحلة أمام الإسماعيلي على أون سبورت 1، بينما مباراة الاتحاد ضد إنبي على أون سبورت 2.

كرة سلة

تقام المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد في السادسة من مساء اليوم.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر المباراة.

وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بالفوز في المباراة الثانية.

كرة سلة الأهلي الاتحاد الدوري المصري
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