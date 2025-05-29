إمام عاشور: سعيد بلقب الهداف.. ودائما في خدمة منتخب مصر

أبدى إمام عاشور لاعب الأهلي سعادته بتحقيق لقب الدوري المصري والفوز بلقب الهداف، وأكد على احترامه لحسام وإبراهيم حسن.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وساهم إمام عاشور في الفوز بلقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخ الأهلي، كما انفرد بشكل مؤقت بترتيب هدافي الدوري قبل ختام الموسم.

وكتب إمام عاشور عبر إنستجرام

"الحمد لله دائما وأبدا.. موسم شاق وصعب أردنا خلاله تحقيق أكثر من بطولة.

سعيد بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخ الأهلي، سعيد بلقب الهداف وسعيد أكثر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف.

ومع نهاية الموسم الكروي محليا أشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية.

في النهاية استغل هذه الفرصة وأوكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن.. ودائما في خدمة منتخب مصر".

ورفع إمام رصيده لـ 13 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق هدف عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (4) وحسين الشحات وإمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وبدأ الأهلي الموسم بقيادة مارسيل كولر حتى الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وجاء عماد النحاس وحقق أول ألقابه.

المهمة كانت الفوز في المباريات المتبقية، وهو ما حدث 6 مباريات بـ 18 نقطة واستغلال تعثر بيراميدز وحسم اللقب.

الأهلي أنهى الموسم الأقوى هجوميا برصيد 52 هدفا من بينها 21 هدفا تحت قيادة النحاس.