ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام

الخميس، 29 مايو 2025 - 01:21

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

برر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي سبب تراجع أداء فريقه خلال الشوط الأول أمام ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الذي أقيم على ملعب مييسكي بمدينة وارسو البولندية.

ونجح تشيلسي في قلب تأخره أمام ريال بيتيس في الشوط الأول، لتسجيل رباعية في الشوط الثاني كفلت له التتويج باللقب الأوروبي.

تقدم المغربي عبد الصمد الزلزولي لريال بيتيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ليصبح خامس عربي يسجل في المباريات القارية الأوروبية النهائية.

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ولكن نجح تشيلسي في الشوط الثاني في تسجيل ثلاثية عن طريق إنزو فيرنانديز في الدقيقة 65، ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 70، وسانشو في الدقيقة 85 من المباراة، قبل أن يختتم كايسيدو أهداف فريقه في الدقيقة 90+1.

وأوضح ماريسكا في تصريحات عقب المباراة لقناة TNT Sports: "شعرت بالإحباط في الشوط الأول لاعتقادي بأننا تعاملنا مع المباراة بشكل خاطئ".

وأكمل "احتفالنا كان مبالغا فيه بعد مباراة نوتينجهام فورست لأننا نلعب الموسم من أجل دوري أبطال أوروبا، لذلك عانينا قليلا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كنا أفضل بكثير".

وأتم "ريال بيتيس لعب يوم الجمعة دون هدف، بينما لعبنا يوم الأحد من أجل هدف كبير وهو التأهل لدوري الأبطال، لذلك توقعت ما حدث".

وحقق تشيلسي الفوز على حساب مضيفه نوتينجهام فورست بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واقتنص تشيلسي المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 69 نقطة.

وكشف ماريسكا عن رسالته للاعبين عقب مباراة نوتينجهام "إذا أردنا أن نكون فريقًا مهمًا فقد انتهى ما حققناه، ويجب علينا الآن الفوز بالنهائي."

ورفع تشيلسي رصيد الأندية الإنجليزي المتوجة بدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الرابعة إلى بطولتين.

وبات تشيلسي الإنجليزي أول فريق يحقق ألقاب جميع المسابقات الأوروبية.

وفاز تشيلسي باللقب الأوروبي التاسع في تاريخه.

حقق البلوز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وبطولتين لكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس، ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، قبل أن يتوج بدوري المؤتمر أمام ريال بيتيس.

كما فاز بكأس العالم للأندية مرة وحيدة.

وخسر ريال بيتيس فرصة التتويج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

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