النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية

شدد عماد النحاس على رغبته في الاستمرار مع الأهلي بأي دور خلال الفترة المقبلة.

عماد النحاس النادي : الأهلي الأهلي

وقاد النحاس الأهلي لتتويج بالدوري للمرة 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بسنة أهداف دون رد.

وقال النحاس عبر قناة الأهلي: "إرادة الله كانت أن نتولى المسؤولية في ذلك التوقيت، الجهاز الفني بالكامل كان من أولاد النادي وتحت أي ظرف كان يجب أن نتواجد، وأشكر جماهير الأهلي التي كانت تدعمنا منذ اليوم الأول ولن أنسى هتافهم لي في مباراتي الأولى وأهدي لهم الدوري الذي يعد الأهم بالنسبة لي من جميع البطولات التي شاركت فيها كلاعب".

وواصل "كلامنا مع اللاعبين كان عن ضرورة الفوز بالمباريات وخسارتنا لبطولة لا يعني نهاية المطاف ورغم أن 6 مباريات مدة قليلة للتعويض ولكن بعد الفوز الأول سارت الأمور بشكل جيد وأوجه الشكر للاعبين على إحساسهم بالمسؤولية وكنت أتحدث معهم عن الفوز بالـ 6 مباريات وليس التتويج باللقب".

وتابع "المباريات ال 6 كانت مختلفة لأن الدوري حسم بهم ونحن تولينا المسؤولية مع وجود فارق 4 نقاط للمنافس القوي وبعد خروجنا من بطولة مهمة ما كان بإمكانه التأثير على تركيزنا".

وأكمل "تحدثت مع وسام أبو علي وطالبته بإعادة النسخة الأوروبية من نفسه وهذا حدث وأعاد النسخة التي انضم بها للفريق".

وكشف "محمد يوسف اتصل بي وأخبرني إنه أصبح المدير الرياضي للأهلي وقال لي إن الأهلي يحتاج أن أتولى تدريبه لمدة 6 مباريات والمكالمة لم تستمر أكثر من دقيقة وفي اليوم التالي اجتمعت مع محمود الخطيب واتفقنا على كل شيء سيحدث".

وأردف "قابلت محمود الخطيب منذ فترة وشعرت بقلقه من المباراة الأخيرة وأخبرني بضرورة عدم شعور اللاعبين إن الدوري قد حسم وهذا ما تمكنا من فعله بدخولنا لمعسكر مبكر عن المباراة وأخبرناهم إننا يجب أن نلعب ونفوز ثم نحتفل وكل لاعب سيحتفل بالطريقة التي يحبها".

وأضاف "لم أتحدث مع الإدارة في أي شيء عن المستقبل ووجودي في النادي شرف لي وما طلبوه مني تم تنفيذه وبكل تأكيد أتمنى التواجد في أي دور بالنادي الأهلي وهذا أقل شيء نقدمه للنادي".

وأتم "علي معلول من اللاعبين الذين تحدثت معهم وأخبرته إنني مررت بنفس الظروف وإنني أريده أن يشعر بالسعادة، والمشكلة هي إننا كنا نلعب الكثير من المباريات في وقت قصير وأنا من المدربين الذين يحبون تثبيت التشكيل ومهما حدث لقد صنع تاريخا كبيرا مع الأهلي".

وقاد النحاس الأهلي في 6 مباريات حقق خلالها الفوز بالعلامة الكاملة.