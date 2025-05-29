ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر

الخميس، 29 مايو 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

ريس جيمس

يرى ريس جيمس مدرب تشيلسي أن فريقه كان بحاجة إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز تشيلسي بدوري المؤتمر الأوروبي على الفوز على بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال جيمس عبر شبكة TNT سبورتس: "شعوري رائع وكنا نتحسن طوال أوقات المباراة ولحسن الحظ سجلنا 4 أهداف".

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وواصل "كنا بحاجة للتتويج بذلك اللقب وفي الموسم المقبل سنشارك من جديد في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "بالطبع من المحبط عدم المشاركة بشكل أساسي في مباراة نهائية لأنني أريد اللعب في كل مباراة ولكنه كان قرار المدرب، وكان علي تقبله وأن أكون جاهزا عندما يحتاجني".

وأتم "كنا بحاجة إلى رد فعل في الشوط الثاني وحصلنا عليه".

وأصبح تشيلسي أول فريق أوروبي يتوج بجميع البطولات الأوروبية الممكنة.

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