إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية

تقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالشكر لزملائه بعد مساهمتهم في تسجيله لهدف الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

وسجل إمام عاشور الهدف السادس في فوز الأهلي بسداسية على فاركو ورفع اللقب 45 في تاريخه.

وقال إمام عاشور لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "أشكر جميع اللاعبين على خوفهم علىّ ورغبتهم في حصدي للقب الهداف حتى آخر دقيقة، موسم صعب والجميع لم يُقصر سواء كولر أو النحاس وكذلك شوقي ومحمد نجيب".

وأضاف "مهما حاولت الحديث لا أستطيع وصف سعادتي".

وأكمل "أنا جزء من الفريق ولم يبخل أي لاعب بنقطة عرق، كان هدفنا تحقيق المزيد من الألقاب".

وأردف "أشكر الجماهير وموسم صعب على الجميع، والحمد لله حققنا اللقب".

وتابع "كأس العالم للأندية؟ نحتاج راحة للجميع وليس لإمام عاشور، نريد المشاركة في كأس العالم، سنحصل على راحة لأنه كان موسما صعبا علينا، وسنركز في القادم وسنقدم ما يليق بالنادي الأهلي".

وأتم "أرسل رسائلي في الملعب ومكمل مع الأهلي ولا أسمع لأي شخص، وأشكر كثيرين".

ورفع إمام رصيده لـ 13 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق هدف عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

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سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (4) وحسين الشحات وإمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وبدأ الأهلي الموسم بقيادة مارسيل كولر حتى الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وجاء عماد النحاس وحقق أول ألقابه.

المهمة كانت الفوز في المباريات المتبقية، وهو ما حدث 6 مباريات بـ 18 نقطة واستغلال تعثر بيراميدز وحسم اللقب.

الأهلي أنهى الموسم الأقوى هجوميا برصيد 52 هدفا من بينها 21 هدفا تحت قيادة النحاس.

وكذلك الأقوى دفاعيا باستقبال 18 هدفا منها 3 أهداف اعتبارية.

وحقق الأهلي الفوز في 17 مباراة من أصل 25 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد.