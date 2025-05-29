بالعلامة الكاملة.. لوران بلان أفضل مدرب في شهر مايو بالدوري السعودي
الخميس، 29 مايو 2025 - 00:17
كتب : FilGoal
حصد الفرنسي لوران بلان جائزة أفضل مدرب في شهر مايو بالدوري السعودي.
وضمن بلان التتويج بالدوري السعودي المحترفين رفقة اتحاد جدة لموسم 2024-2025.
وقاد بلان اتحاد جدة لتحقيق العلامة الكاملة في خمس جولات خلال شهر مايو.
وفاز الفرنسي لوران بلان، ببطولة الدوري، في الموسم الأول له في الدوري السعودي للمحترفين، فأصبح المدرب التاسع في القائمة التي حققت هذا الإنجاز.
ويعد بلان المدرب الأكثر تحقيقا للانتصار في الدوري. والأكثر أيضا في التتويج بجائزة المسابقة لمدرب الشهر، بواقع 3 مرات.
ويستعد بلان لخوض نهائي كأس ملك السعودي رفقة اتحاد جدة ضد القادسية في نهائي مرتقب.
ويستضيف ملعب الإنماء في جدة، الذي شهد تتويج اتحاد جدة بالدوري، المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.
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