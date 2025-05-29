حصد جميع الألقاب الممكنة.. تشيلسي بطلا لدوري المؤتمر على حساب ريال بيتيس

الخميس، 29 مايو 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

حقق تشيلسي الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على حساب ريال بيتيس الإسباني بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مييسكي بمدينة وارسو البولندية.

تقدم المغربي عبد الصمد الزلزولي لريال بيتيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ليصبح خامس عربي يسجل في المباريات القارية الأوروبية النهائية.

ولكن نجح تشيلسي في الشوط الثاني في تسجيل ثلاثية عن طريق إنزو فيرنانديز في الدقيقة 65، ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 70، وسانشو في الدقيقة 85 من المباراة، قبل أن يختتم كايسيدو أهداف فريقه في الدقيقة 90+1.

أخبار متعلقة:
التشكيل - جاكسون وبالمر يقودان هجوم تشيلسي.. وإيسكو وأنتوني أساسيان مع ريال بيتيس مؤتمر إيسكو: نريد كتابة التاريخ.. والمال هو الفارق بين تشيلسي وبيتيس على حساب يونايتد.. كوكوريا ينقذ تشيلسي ويقربه خطوة من دوري الأبطال

ورفع تشيلسي رصيد الأندية الإنجليزي المتوجة بدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الرابعة إلى بطولتين.

وكان وست هام الإنجليزي توج باللقب موسم 2022 - 2023، فيما توج روما الإيطالي بالنسخة الأولى موسم 2021 - 2022، وأولمبياكوس اليوناني بلقب موسم 2023 - 2024.

وبات تشيلسي الإنجليزي أول فريق يحقق ألقاب جميع المسابقات الأوروبية.

وفاز تشيلسي باللقب الأوروبي التاسع في تاريخه.

حقق البلوز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وبطولتين لكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس، ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، قبل أن يتوج بدوري المؤتمر أمام ريال بيتيس.

كما فاز بكأس العالم للأندية مرة وحيدة.

وخسر ريال بيتيس فرصة التتويج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من ريال بيتيس، ونجح عبد الصمد الزلزولي في تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس مبكرًا بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من إيسكو.

وكاد المدافع مارك بارترا مدافع بيتيس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة تصدى لها فيليب يورجنسن حارس تشيلسي بصعوبة ويبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 20، رد الزلزولي إهداء إيسكو إليه بتمريرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدة إيسكو اصطدمت بدفاع تشيلسي لتتحول لركنية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال بيتيس بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى إنزو ماريسكا تبديلا أول لتشيلسي بنزول رييس جيمس قائد تشيلسي بدلا من مالو جوستو.

وخرج عبد الصمد الزلزولي مصابا في الدقيقة 53 ليحل جيسوس رودريجيز بدلا منه.

وطالب لاعبو تشيلسي بضربة جزاء في الدقيقة 55 بعد اصطدام أدريان حارس ريال بيتيس بـ جاكسون مهاجم تشيلسي.

استمرت محاولات تشيلسي وسدد رييس جيمس في الدقيقة 56 اصطدمت بدفاع ريال بيتيس لتتحول لركنية.

أجرى ماريسكا تبديلين جديدة لإدراك التعادل فدفع بـ سانشو بدلا من بيدرو نيتو، وكولويل بدلا من باديشيلي.

ونجح تشيلسي في إدارك التعادل في الدقيقة 65 برأسية إنزو في شباك ريال بيتيس بعد عرضية رائعة من كول بالمر.

واصل بالمر تألقه وأهدى جاكسون كرة عرضية في الدقيقة 70، ليحولها السنغال في الشباك بصدره.

وكاد جاكسون أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد انفراده من وسط الملعب، ولكن عانى من الإجهاد لتطول الكرة لحارس بيتيس، ليخرج المهاجم السنغال ويحل ديوسبري هال بدلا منه.

ونجح البديل سانشو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 ليسدد رائعة في الزاوية البعيدة للحارس.

انفعل لاعبو ريال بيتيس واشتبك أنتوني نجم ريال بيتيس مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي.

وقبل نهاية المباراة، نجح كايسيدو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد.

تشيلسي ريال بيتيس دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر انتهت في نهائي دوري المؤتمر - ريال بيتيس (1)-(4) تشيلسي التشكيل - جاكسون وبالمر يقودان هجوم تشيلسي.. وإيسكو وأنتوني أساسيان مع ريال بيتيس زيدان: بالطبع أحلم بتدريب منتخب فرنسا مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ريال مدريد لم يحسم مصير نيكو باز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 مايو.. جولة حسم اللقب في الدوري المصري ونهائي المؤتمر أردا توران مدربا لـ شاختار الأوكراني
أخر الأخبار
إمام عاشور: سعيد بلقب الهداف.. ودائما في خدمة منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
محمود ناجي حكما في أمم إفريقيا للمحليين 2025 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عمرو أدهم: الزمالك تعرض لإيقاف القيد بسبب ياسر حمد.. وموعد حل الأزمة 2 ساعة | الدوري المصري
3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا 2 ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية 2 ساعة | الدوري المصري
ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506202/حصد-جميع-الألقاب-الممكنة-تشيلسي-بطلا-لدوري-المؤتمر-على-حساب-ريال-بيتيس