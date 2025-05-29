حصد جميع الألقاب الممكنة.. تشيلسي بطلا لدوري المؤتمر على حساب ريال بيتيس

حقق تشيلسي الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على حساب ريال بيتيس الإسباني بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مييسكي بمدينة وارسو البولندية.

تقدم المغربي عبد الصمد الزلزولي لريال بيتيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ليصبح خامس عربي يسجل في المباريات القارية الأوروبية النهائية.

ولكن نجح تشيلسي في الشوط الثاني في تسجيل ثلاثية عن طريق إنزو فيرنانديز في الدقيقة 65، ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 70، وسانشو في الدقيقة 85 من المباراة، قبل أن يختتم كايسيدو أهداف فريقه في الدقيقة 90+1.

ورفع تشيلسي رصيد الأندية الإنجليزي المتوجة بدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الرابعة إلى بطولتين.

وكان وست هام الإنجليزي توج باللقب موسم 2022 - 2023، فيما توج روما الإيطالي بالنسخة الأولى موسم 2021 - 2022، وأولمبياكوس اليوناني بلقب موسم 2023 - 2024.

وبات تشيلسي الإنجليزي أول فريق يحقق ألقاب جميع المسابقات الأوروبية.

وفاز تشيلسي باللقب الأوروبي التاسع في تاريخه.

حقق البلوز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وبطولتين لكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس، ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، قبل أن يتوج بدوري المؤتمر أمام ريال بيتيس.

كما فاز بكأس العالم للأندية مرة وحيدة.

وخسر ريال بيتيس فرصة التتويج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من ريال بيتيس، ونجح عبد الصمد الزلزولي في تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس مبكرًا بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من إيسكو.

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⚽️🟢⚪️ المغربي عبد الصمد الزلزولي يفتتح التسجيل لريال بيتيس



المغربي عبد الصمد الزلزولي يصبح ثالث لاعب عربي يسجل في مباراة نهائية لدوري المؤتمر الأوروبي بعد مواطنه أيوب الكعبي عام 2024 والجزائري سعيد بن رحمة عام 2023#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #ريال_بيتيس pic.twitter.com/NCuW1nqdWK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2025

وكاد المدافع مارك بارترا مدافع بيتيس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة تصدى لها فيليب يورجنسن حارس تشيلسي بصعوبة ويبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 20، رد الزلزولي إهداء إيسكو إليه بتمريرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدة إيسكو اصطدمت بدفاع تشيلسي لتتحول لركنية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال بيتيس بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى إنزو ماريسكا تبديلا أول لتشيلسي بنزول رييس جيمس قائد تشيلسي بدلا من مالو جوستو.

وخرج عبد الصمد الزلزولي مصابا في الدقيقة 53 ليحل جيسوس رودريجيز بدلا منه.

وطالب لاعبو تشيلسي بضربة جزاء في الدقيقة 55 بعد اصطدام أدريان حارس ريال بيتيس بـ جاكسون مهاجم تشيلسي.

استمرت محاولات تشيلسي وسدد رييس جيمس في الدقيقة 56 اصطدمت بدفاع ريال بيتيس لتتحول لركنية.

أجرى ماريسكا تبديلين جديدة لإدراك التعادل فدفع بـ سانشو بدلا من بيدرو نيتو، وكولويل بدلا من باديشيلي.

ونجح تشيلسي في إدارك التعادل في الدقيقة 65 برأسية إنزو في شباك ريال بيتيس بعد عرضية رائعة من كول بالمر.

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واصل بالمر تألقه وأهدى جاكسون كرة عرضية في الدقيقة 70، ليحولها السنغال في الشباك بصدره.

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وكاد جاكسون أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد انفراده من وسط الملعب، ولكن عانى من الإجهاد لتطول الكرة لحارس بيتيس، ليخرج المهاجم السنغال ويحل ديوسبري هال بدلا منه.

ونجح البديل سانشو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 ليسدد رائعة في الزاوية البعيدة للحارس.

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انفعل لاعبو ريال بيتيس واشتبك أنتوني نجم ريال بيتيس مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي.

وقبل نهاية المباراة، نجح كايسيدو في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد.

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