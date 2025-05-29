الشناوي: توجنا بالدوري الأصعب منذ 2019.. وصنعت تاريخ مع السولية ومعلول في الأهلي

الخميس، 29 مايو 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إن الدوري الحالي كان هو الأصعب منذ عام 2019.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بالدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وقال الشناوي عبر قناة أو سبورت: "أريد أن أقدم الشكر لكل هذا الجيل من اللاعبين على تحقيق اللقب ومنذ اليوم الأول من خروجنا من دوري الأبطال تعاهدنا على الفوز في الـ 6 مباريات المتبقية بالدوري واعتبارها كمباريات كؤوس من أجل التتويج باللقب".

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وواصل "لقب الدوري هذا الموسم كان صعبا جدا والأصعب منذ عام 2019".

وتابع "منذ أزمة مباراة الزمالك وبعد عودتنا للعب من جديد قلت للاعبين إننا سنتوج بالدوري وهذا كان حديثنا للاعبين والجهاز الفني وفي 2019 عدنا من بعيد أيضا ولكن الأصعب في الموسم الحالي كان تبقي 6 مباريات فقط".

وأضاف "محمد رمضان قال إنني وقعت عقد التجديد مع الأهلي بالفعل وإن شاء الله سنحقق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة ولدينا كأس العالم خلال الفترة المقبلة لنركز فيه".

وأكمل "لم نتمكن من الاحتفال مع الجماهير بشكل جيد اليوم وأتمنى أن نتمكن من ذلك خلال الفترة المقبلة، وأطلب من الإدارة تنظيم احتفالية مع الجماهير وعائلاتنا في ملعب مختار التتش".

وأردف "تعرضنا لضغط كبير في الفترة الماضية وطموحنا يزيد أكبر ونريد أن نسعد جماهير الأهلي والشعب المصري ونحقق شيء جيد في كأس العالم للأندية".

وأضاف "سعيد لتواجد علي معلول اليوم معنا وصنعه لهدف، قضيت وقت طويل معه هو وعمرو السولية في الأهلي وصنعنا تاريخ كبير ويكفي حب الجماهير له وأقول للاعبين إن هناك فترات صعبة ويجب أن تتحملوها وهو عمل كثير وفي النهاية عاد وتواجد في الملعب وأتمنى أن يتواجد معنا خلال الفترة المقبلة".

وأتم "أبارك لإمام عاشور على جائزة هداف الدوري وكل من تواجد في الملعب كان يرغب في مساعدته على ذلك وهو قدم أداء رائع خلال الفترة الماضية وأقول له يجب أن تركز في الملعب فقط

محمد الشناوي الأهلي الدوري المصري
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