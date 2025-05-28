الدوري السعودي - سالم الدوسري أفضل لاعب في شهر مايو

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

سالم الدوسري نجم الهلال السعودي

نال سالم الدوسري صانع ألعاب الهلال، جائزة افضل لاعب في شهر مايو بالدوري السعودي للمحترفين.

واختتم الهلال منافسات الدوري السعودي في المركز الثاني خلف اتحاد جدة الذي توج بلقب البطولة.

وسجل الدوسري 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات بشهر مايو.

أخبار متعلقة:
عوار: لولا بنزيمة لما حققنا الدوري السعودي ديلي ميل: ثلاثي أستون فيلا على رادار الدوري السعودي الدوري السعودي - جمهور اتحاد جدة الأكثر حضورا.. وجماهير الهلال في المركز الثالث بعد 16 عاما.. الفتح يودع قائده الأكثر مشاركة في الدوري السعودي للمحترفين

وقدم قائد الهلال أفضل مواسمه تهديفيا، بتسجيل 15 هدفا موسم 2024-2025 ويحتل وصافة المساهمات التهديفية بـ 29 مساهمة. وسجل الهاتريك الأول في مسيرته خلال الموسم. وله هدفين فازا بجائزة "هدف الجولة".

فيما حصل مصعب الجوير لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر مايو بالدوري السعودي.

وبشكل عام خاض مصعب الجوير، المعار من الهلال إلى الشباب، 31 مباراة في الموسم وأسهم فيها بـ 15 هدفًا، منها 5 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

وصنع اللاعب في المجمل 96 فرصة لزملائه. وأقنع الجوير بأدائه مدربين مختلفين، هما البرتغالي فيتور بيريرا والتركي فاتح تريم، مدربا الشباب.

وحصل السلوفاكي ماريك روداك، حارس مرمى الاتفاق، جائزة أفضل حارس بعد تصديه لـ 24 كرة خلال شهر مايو بالدوري السعودي.

الهلال السعودي سالم الدوسري
نرشح لكم
بالعلامة الكاملة.. لوران بلان أفضل مدرب في شهر مايو بالدوري السعودي عوار: لولا بنزيمة لما حققنا الدوري السعودي ديلي ميل: ثلاثي أستون فيلا على رادار الدوري السعودي الدوري السعودي - جمهور اتحاد جدة الأكثر حضورا.. وجماهير الهلال في المركز الثالث شكوك حول مشاركة حارس اتحاد جدة في نهائي الكأس صفقة من الغريم.. الهلال يتعاقد مع مدافع النصر مدير أعمال طارق حامد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك "باتمان يحرس النمور العربية".. العلا يتعاقد مع محمد العويس
أخر الأخبار
إمام عاشور: سعيد بلقب الهداف.. ودائما في خدمة منتخب مصر 6 ساعة | الدوري المصري
محمود ناجي حكما في أمم إفريقيا للمحليين 2025 6 ساعة | الكرة الإفريقية
عمرو أدهم: الزمالك تعرض لإيقاف القيد بسبب ياسر حمد.. وموعد حل الأزمة 6 ساعة | الدوري المصري
3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا 7 ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام 7 ساعة | الكرة الأوروبية
النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية 7 ساعة | الدوري المصري
ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر 7 ساعة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506200/الدوري-السعودي-سالم-الدوسري-أفضل-لاعب-في-شهر-مايو