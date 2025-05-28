الدوري السعودي - سالم الدوسري أفضل لاعب في شهر مايو

نال سالم الدوسري صانع ألعاب الهلال، جائزة افضل لاعب في شهر مايو بالدوري السعودي للمحترفين.

واختتم الهلال منافسات الدوري السعودي في المركز الثاني خلف اتحاد جدة الذي توج بلقب البطولة.

وسجل الدوسري 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات بشهر مايو.

وقدم قائد الهلال أفضل مواسمه تهديفيا، بتسجيل 15 هدفا موسم 2024-2025 ويحتل وصافة المساهمات التهديفية بـ 29 مساهمة. وسجل الهاتريك الأول في مسيرته خلال الموسم. وله هدفين فازا بجائزة "هدف الجولة".

فيما حصل مصعب الجوير لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر مايو بالدوري السعودي.

وبشكل عام خاض مصعب الجوير، المعار من الهلال إلى الشباب، 31 مباراة في الموسم وأسهم فيها بـ 15 هدفًا، منها 5 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

وصنع اللاعب في المجمل 96 فرصة لزملائه. وأقنع الجوير بأدائه مدربين مختلفين، هما البرتغالي فيتور بيريرا والتركي فاتح تريم، مدربا الشباب.

وحصل السلوفاكي ماريك روداك، حارس مرمى الاتفاق، جائزة أفضل حارس بعد تصديه لـ 24 كرة خلال شهر مايو بالدوري السعودي.