ياسر إبراهيم: الأهلي لا يعرف المستحيل.. وتعاهدنا على مصالحة الجمهور بعد الخروج أمام صنداونز

شدد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، على أن الفوز بالدوري كان نتيجة إصرار الفريق رغم صعوبة التحديات، مشيرا إلى أن الفريق لعب حتى اللحظة الأخيرة وتوج جهوده باللقب.

وتوج الأهلي بالدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وقال ياسر: "البطولة كانت صعبة جدا، لكن ما فيش صعب على الأهلي. لعبنا لآخر دقيقة، وتعاهدنا على مصالحة الجمهور بعد الخروج من إفريقيا أمام صنداونز".

وأضاف: "الخروج أمام صنداونز كان أصعب شعور في الدنيا. كنت أتحدث مع نفسي لعدة أيام بعدها، لكن كان عليَّ التماسك والعودة مجددًا، وكانت المكافأة الحصول على هذه البطولة".

كما كشف المدافع الصلب عن تفاصيل هدف الفوز في مباراة البنك الأهلي، قائلًا: "اتخذت قرار التقدم في اللحظات الأخيرة من تلقاء نفسي وبدون تعليمات، وتحدثت مع وسام أبو علي، وأخبرته أني سأمهد له الكرة، والحمد لله وفقنا في تسجيل هدف الفوز".

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (4) وحسين الشحات وإمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وبدأ الأهلي الموسم بقيادة مارسيل كولر حتى الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وجاء عماد النحاس وحقق أول ألقابه.

المهمة كانت الفوز في المباريات المتبقية، وهو ما حدث 6 مباريات بـ 18 نقطة واستغلال تعثر بيراميدز وحسم اللقب.

الأهلي أنهى الموسم الأقوى هجوميا برصيد 52 هدفا من بينها 21 هدفا تحت قيادة النحاس.

وكذلك الأقوى دفاعيا باستقبال 18 هدفا منها 3 أهداف اعتبارية.

وحقق الأهلي الفوز في 17 مباراة من أصل 25 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد.