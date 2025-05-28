مصدر من بيراميدز لـ في الجول: لا نحتفل بالوصافة

أوضح مصدر من بيراميدز حقيقة الاحتفال بالفوز بلقب الدوري بعد التفوق على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-1.

واختتم بيراميدز الدوري بالفوز، لكن الأهلي حسم اللقب لصالحه بفضل فوزه في نفس الوقت 6-0 على فاركو.

مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "الاحتفال بعد نهاية مباراة سيراميكا؟ بيراميدز لا يحتفل بالوصافة، انتهى هذا الزمن".

وأتم "الاحتفال بنهاية موسم قوي ومميز في انتظار حكم المحكمة الرياضية".

لاعبو بيراميدز احتفلوا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية في انتظار قضيتهم المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لإعادة خصم 3 نقاط من الأهلي وبالتالي التتويج بالدوري لأول مرة في تاريخهم.

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وسجل عبد الرحمن مجدي (هدفين) ومروان حمدي ويوسف أوباما وفيستون ماييلي أهداف بيراميدز.

فيما أحرز أحمد بلحاج هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 56 في المركز الثاني خلف الأهلي بنقطتين في انتظار قرار المحكمة الرياضية.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز السادس.

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