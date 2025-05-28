أحمد رضا: هدفي ضد بيراميدز من أسباب التتويج باللقب.. وحمزة علاء: الأهلي أولا وأخيرا ودائما وأبدا

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

هدف أحمد رضا - بيراميدز ضد الأهلي

شدد حمزة علاء حارس مرمى الأهلي على أنه لا يجب نسيان ما قدمه مارسيل كولر عقب التتويج بلقب الدوري، وكشف أحمد رضا أن هدفه ضد بيراميدز كان سببا من أسباب التتويج.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بسداسية في الجولة الأخيرة.

وقال حمزة علاء حارس مرمى الأهلي عبر قناة النادي: "الحمد لله على كرم الله بمكافأة اللاعبين بعد التعرض لمواقف ليست سهلة هذا الموسم".

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أضاف "ولا يجب أن ننسى مارسيل كولر لأنهم تعبوا معنا وأبارك لعماد النحاس، وأخيرا مبروك لجمهور الأهلي العظيم ودائما مصدر دعم".

وأكمل "أحب جماهير الأهلي وأشكرهم على كل لحظة قضيتها معهم، وأن أكون عند حسن ظن النادي، والأهلي أولا وأخيرا ودائما وأبدا".

ومن جانبه صرّح أحمد رضا لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "حسمنا لقب الدوري في وقت قصير وهو ما يُحسب للجهاز الفني واللاعبين".

وتابع "هدفي ضد بيراميدز كان توفيق من الله، وكان من أسباب التتويج باللقب".

وأتم "نريد تحقيق إنجازا جديدا في كأس العالم للأندية من أجل الجماهير".

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وبدأ الأهلي الموسم بقيادة مارسيل كولر حتى الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وجاء عماد النحاس وحقق أول ألقابه.

المهمة كانت الفوز في المباريات المتبقية، وهو ما حدث 6 مباريات بـ 18 نقطة واستغلال تعثر بيراميدز وحسم اللقب.

الأهلي أنهى الموسم الأقوى هجوميا برصيد 52 هدفا من بينها 21 هدفا تحت قيادة النحاس.

وكذلك الأقوى دفاعيا باستقبال 18 هدفا منها 3 أهداف اعتبارية.

وحقق الأهلي الفوز في 17 مباراة من أصل 25 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد.

واحتفل رامي ربيعة وأكرم توفيق وعلي معلول باللقب الذي ربما سيكون الأخير بقميص الأهلي.

وتوج نيتس جراديشار وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش وأشرف بنشرقي بأول لقب دوري بقميص الأهلي.

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