أحمد رضا: هدفي ضد بيراميدز من أسباب التتويج باللقب.. وحمزة علاء: الأهلي أولا وأخيرا ودائما وأبدا

شدد حمزة علاء حارس مرمى الأهلي على أنه لا يجب نسيان ما قدمه مارسيل كولر عقب التتويج بلقب الدوري، وكشف أحمد رضا أن هدفه ضد بيراميدز كان سببا من أسباب التتويج.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بسداسية في الجولة الأخيرة.

وقال حمزة علاء حارس مرمى الأهلي عبر قناة النادي: "الحمد لله على كرم الله بمكافأة اللاعبين بعد التعرض لمواقف ليست سهلة هذا الموسم".

أضاف "ولا يجب أن ننسى مارسيل كولر لأنهم تعبوا معنا وأبارك لعماد النحاس، وأخيرا مبروك لجمهور الأهلي العظيم ودائما مصدر دعم".

وأكمل "أحب جماهير الأهلي وأشكرهم على كل لحظة قضيتها معهم، وأن أكون عند حسن ظن النادي، والأهلي أولا وأخيرا ودائما وأبدا".

ومن جانبه صرّح أحمد رضا لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "حسمنا لقب الدوري في وقت قصير وهو ما يُحسب للجهاز الفني واللاعبين".

وتابع "هدفي ضد بيراميدز كان توفيق من الله، وكان من أسباب التتويج باللقب".

وأتم "نريد تحقيق إنجازا جديدا في كأس العالم للأندية من أجل الجماهير".

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ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.