محمد يوسف: تعاهدنا على الفوز في كل مباراة منذ يومنا الأول

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد يوسف - عماد النحاس

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن تعهد فريقه على تحقيق الفوز في كل مباراة منذ اليوم الأول.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وقال يوسف عبر قناة أون سبورت: "أبارك للجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة، منذ اليوم الأول تعاهدنا على التركيز في كل مباراة على حدى وتمكنا من الحصول على 18 نقطة من 6 مباريات".

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وتابع "الجهاز الفني كان بالكامل من أولاد النادي ويحتوي على عناصر لعبت بقميصه ويعرفون قيمته وتمكنا من الحصول على اللقب على حساب فريق قوي يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "العودة من بعيد هي عادة النادي الأهلي وحدث هذا كثيرا من قبل وسيكون ذلك اللقب فارقا على المستوى المعنوي في الفترة المقبلة، وجماهير الأهلي سينامون سعداء اليوم".

وتوج الأهلي بالدوري بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه كمدرب مؤقت عقب رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق.

محمد يوسف الأهلي
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