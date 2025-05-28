أفشة: الأهلي جاء من بعيد.. ولم نتوقع تعثر بيراميدز

شدد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، أن تتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين، مشيرا إلى أنه لم يتوقع تعثر بيراميدز.

وتوج الأهلي بالدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وقال أفشة عبر أون سبورت: "الأهلي جاء من بعيد لتحقيق هذا اللقب، لم نتوقع تعثر بيراميدز في مباراتين، وعندما حدث ذلك اغتنمنا الفرصة وقدمنا أفضل ما لدينا، وفي النهاية حالفنا التوفيق بالفوز بالدوري."

وأضاف نجم الأهلي: "لا أبحث عن جذب اهتمام الجماهير، ولكن ظهوري بشكل جيد في أحداث مهمة ومباريات مؤثرة هو ما أدى إلى تعاطفهم معي، وهذا توفيق من الله".

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (4) وحسين الشحات وإمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وبدأ الأهلي الموسم بقيادة مارسيل كولر حتى الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وجاء عماد النحاس وحقق أول ألقابه.

المهمة كانت الفوز في المباريات المتبقية، وهو ما حدث 6 مباريات بـ 18 نقطة واستغلال تعثر بيراميدز وحسم اللقب.

الأهلي أنهى الموسم الأقوى هجوميا برصيد 52 هدفا من بينها 21 هدفا تحت قيادة النحاس.

وكذلك الأقوى دفاعيا باستقبال 18 هدفا منها 3 أهداف اعتبارية.

وحقق الأهلي الفوز في 17 مباراة من أصل 25 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد.