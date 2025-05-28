عمر كمال: لم نكن نريد التفكير في مباراة بيراميدز.. والنحاس تعامل معنا نفسيا

يعتبر عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام فاركو كانت هامة للتتويج بلقب الدوري.

وتوج الأهلي بالدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، بعد الفوز على حساب فاركو بسداسية نظيفة.

وأوضح عمر كمال في تصريحات لقناة أون سبورت: "كنا لا نريد التفكير في مباراة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الوقت".

وحقق الأهلي اللقب في الجولة الأخيرة بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ملاحقه بيراميدز.

وحقق بيراميدز الفوز في الوقت ذاته أمام سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدف وحيد.

وأثنى كمال على مدربه "عماد النحاس تعامل معنا نفسيا بشكل جيد، وشاهدت كيف احتفل اللاعبون على دكة البدلاء في آخر مباراتين".

وأتم "كنا في انتظار أن يسجل إمام عاشور هدفا ليحصل على لقب هداف الدوري، وفضل حسين الشحات أن يمرر الكرة لإمام ليسجل الهدف بدلا من أن يسجلها".

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف السادس لفريقه بعد تمريرة رائعة بالكعب من حسين الشحات.

واحتفل إمام عاشور صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا، متفوقا على أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي 12 هدفا، ويليه ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك بـ11 هدفا.

وينتظر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو يوم السبت المقبل في ختام مسابقة مباريات الفريق بمسابقة الدوري.