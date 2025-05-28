عمر كمال: لم نكن نريد التفكير في مباراة بيراميدز.. والنحاس تعامل معنا نفسيا

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - عمر كمال

يعتبر عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام فاركو كانت هامة للتتويج بلقب الدوري.

وتوج الأهلي بالدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، بعد الفوز على حساب فاركو بسداسية نظيفة.

وأوضح عمر كمال في تصريحات لقناة أون سبورت: "كنا لا نريد التفكير في مباراة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الوقت".

أخبار متعلقة:
بنشرقي: تتويج الأهلي عن استحقاق.. ونعتذر للجماهير النحاس: قبلنا الهدية.. وأشكر الخطيب على ثقته أبو علي: مررت بفترة صعبة في بداية الموسم.. ولا يمكن أنت تعطي الأهلي مثل تلك الهدايا

وحقق الأهلي اللقب في الجولة الأخيرة بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ملاحقه بيراميدز.

وحقق بيراميدز الفوز في الوقت ذاته أمام سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدف وحيد.

وأثنى كمال على مدربه "عماد النحاس تعامل معنا نفسيا بشكل جيد، وشاهدت كيف احتفل اللاعبون على دكة البدلاء في آخر مباراتين".

وأتم "كنا في انتظار أن يسجل إمام عاشور هدفا ليحصل على لقب هداف الدوري، وفضل حسين الشحات أن يمرر الكرة لإمام ليسجل الهدف بدلا من أن يسجلها".

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف السادس لفريقه بعد تمريرة رائعة بالكعب من حسين الشحات.

واحتفل إمام عاشور صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا، متفوقا على أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي 12 هدفا، ويليه ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك بـ11 هدفا.

وينتظر الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاركو يوم السبت المقبل في ختام مسابقة مباريات الفريق بمسابقة الدوري.

الأهلي بيراميدز فاركو عمر كمال عبد الواحد الدوري
نرشح لكم
إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية الشناوي: توجنا بالدوري الأصعب منذ 2019.. وصنعت تاريخ مع السولية ومعلول في الأهلي ياسر إبراهيم: الأهلي لا يعرف المستحيل.. وتعاهدنا على مصالحة الجمهور بعد الخروج أمام صنداونز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: لا نحتفل بالوصافة الدبيس: هذا اللقب يستحق أن يتواجد في الأهلي.. والعش: إصابتي كدمة بسيطة فخر الدين بن يوسف يعلن رحيله عن المصري أحمد رضا: هدفي ضد بيراميدز من أسباب التتويج باللقب.. وحمزة علاء: الأهلي أولا وأخيرا ودائما وأبدا محمد يوسف: تعاهدنا على الفوز في كل مباراة منذ يومنا الأول
أخر الأخبار
ريس جيمس: كنا بحاجة للتتويج بدوري المؤتمر 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية 21 دقيقة | الدوري المصري
بالعلامة الكاملة.. لوران بلان أفضل مدرب في شهر مايو بالدوري السعودي 34 دقيقة | سعودي في الجول
حصد جميع الألقاب الممكنة.. تشيلسي بطلا لدوري المؤتمر على حساب ريال بيتيس 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشناوي: توجنا بالدوري الأصعب منذ 2019.. وصنعت تاريخ مع السولية ومعلول في الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - سالم الدوسري أفضل لاعب في شهر مايو ساعة | سعودي في الجول
ياسر إبراهيم: الأهلي لا يعرف المستحيل.. وتعاهدنا على مصالحة الجمهور بعد الخروج أمام صنداونز ساعة | الكرة المصرية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: لا نحتفل بالوصافة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506192/عمر-كمال-لم-نكن-نريد-التفكير-في-مباراة-بيراميدز-والنحاس-تعامل-معنا-نفسيا