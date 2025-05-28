بنشرقي: تتويج الأهلي عن استحقاق.. ونعتذر للجماهير

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي

عبر أشرف بنشرقي لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري مع الفريق الأحمر.

وتوج الأهلي بالدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، بعد الفوز على حساب فاركو بسداسية نظيفة.

وأوضح بنشرقي في تصريحات عقب المباراة عبر قناة أون سبورت: "شعور الفوز بالدوري مع الأهلي لا يوصف".

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وتابع "فوز الأهلي جاء عن استحقاق، أقدم الشكر لكل اللاعبين، كانوا رجالا طوال الموسم".

وأتم "أقل شيء نقدمه لجماهير الأهلي، ونعتذر للجماهير على الخسارة في دوري أبطال إفريقيا".

وودع الأهلي دوري الأبطال بعد التعادل إيابا 1-1 أمام ماميلودي صنداونز ليتأهل بطل جنوب إفريقيا بفضل هدفه في القاهرة.

وحقق الأهلي لقب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ملاحقه بيراميدز.

وانضم أشرف بنشرقي إلى الأهلي لمدة موسمين ونصف في انتقالات يناير قادما من الريان القطري في صفقة انتقال حر.

أشرف بنشرقي الأهلي الدوري
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