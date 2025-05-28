أبو علي: مررت بفترة صعبة في بداية الموسم.. ولا يمكن أنت تعطي الأهلي مثل تلك الهدايا

شدد وسام أبو علي لاعب الأهلي على عدم اهتمامه بتسجيل الأهداف من عدمه طالما كان الفريق يحقق الفوز.

وتوج الأهلي بالدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وسجل أبو علي 4 أهداف في المباراة، بينما تكفل حسين الشحات وإمام عاشور بتسجيل هدفين.

وقال أبو علي عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على التتويج بالدوري، حصلنا على هدية من الله في آخر 6 مباريات ونحن فريق كبير لا يجب أن تعطيه مثل تلك الهدايا".

وتابع "الأهم بالنسبة لنا كان الفوز في المباريات ال 6 الأخيرة بأي طريقة وتمكنا من تحقيق ذلك ونحن فريق كبير لدينا الكثير من اللاعبين ولا يهم من يسجل".

وأتم "هذا الموسم مررت بفترات صعبة ولكن هذا طبيعي لأي مهاجم وفي كل مباراة كنت أقدم 100% من مستواي ولا يهم أن أسجل أو لا لأن هذا يعتمد على التوفيق ولكن الأهم كان تحقيق الفوز".