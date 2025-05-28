النحاس: قبلنا الهدية.. وأشكر الخطيب على ثقته

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي

قدم عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي، لثقته وتعيينه مدربا للفريق.

وتوج الأهلي بالدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، بعد الفوز على حساب فاركو بسداسية نظيفة.

وأضاف النحاس في تصريحات عقب التتويج بالدوري عبر قناة أون سبورت: "قبلنا الهدية، وأداءنا كان جيدا خلال تلك الفترة، تعاهدنا على الفوز بالمباريات الست".

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وخسر بيراميدز خلال المباريات الأخيرة في الدوري أمام فاركو 3-2، والبنك الأهلي 4-2 ليمنح الأهلي فرصة اقتناص الصدارة.

وحقق الأهلي تحت قيادة النحاس الفوز في 6 مباريات أمام بتروجت 3-2، وحرس الحدود 5-0، والمصري 4-2، وسيراميكا كليوباترا 1-0، والبنك الأهلي 2-1، وأخيرا الفوز أمام فاركو 6-0.

وتابع النحاس: "أبارك لجماهير الأهلي العظيم، أبسط شيء نقدمه لهم بطولة الدوري، بطولة الأهلي عزيزة جدا على النادي الأهلي".

وأكمل "عملت على العامل النفسي لدى اللاعبين، كان هناك لاعبون يحتاجون الدعم النفسي والحصول على فرصة المشاركة".

وتولى النحاس منصب المدير الفني للأهلي خلفا لمارسيل كولر الذي رحل عن الفريق بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي دوري الأبطال بعد التعادل إيابا 1-1 أمام ماميلودي صنداونز ليتأهل بطل جنوب إفريقيا بفضل هدفه في القاهرة.

وحقق الأهلي لقب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ملاحقه بيراميدز.

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