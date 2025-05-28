المصري يفوز على حرس الحدود ويتأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي

حقق المصري الفوز على حرس الحدود بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية المصري في المباراة كل من ميدو جابر وكريم بامبو.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 42 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ليحسم تأهله لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق بامبو مستغلا عرضية من عبد الرحين دغموم أدت إلى ارتباك داخل منطقة الجزاء وتابعها بامبو في الشباك.

وأهدر فوزي الحناوي ركبة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 39 سددها خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف ميدو جابر الهدف الثاني للمصري بتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة للحارس محمود الزنفلي.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل البنك الأهلي مع بتروجت بدون أهداف.

وأنهى البنك الأهلي الدوري في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما أنهى بتروجت الدوري ف يالمركز الثامن برصيد 27 نقطة.