احتفل في الملعب.. بيراميدز يختتم الدوري بخماسية في شباك سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

ماييلي - بيراميدز ضد سيراميكا

حقق بيراميدز فوزا عريضا على سيراميكا كليوباترا بخماسية ضمن ختام مشواره بمسابقة الدوري.

وفاز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 5-1 في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة 9 من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وسجل عبد الرحمن مجدي (هدفين) ومروان حمدي ويوسف أوباما وفيستون ماييلي أهداف بيراميدز.

فيما أحرز أحمد بلحاج هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 56 في المركز الثاني خلف الأهلي بنقطتين في انتظار قرار المحكمة الرياضية.

فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز السادس.

احتفال في الملعب

لاعبو بيراميدز احتفلوا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية في انتظار قضيتهم المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لإعادة خصم 3 نقاط من الأهلي وبالتالي التتويج بالدوري لأول مرة في تاريخهم.

وصف المباراة

افتتح نادي بيراميدز التسجيل في الدقيقة 15 من المباراة بعد احتساب ركلة جزاء سددها عبد الرحمن مجدي بنجاح.

وبالطريقة ذاتها نجح أحمد بلحاج في تسجيل هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 22.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني لنادي بيراميدز في الدقيقة 24 بضربة رأسية متقنة.

وأشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد حمدي لاعب بيراميدز بعد تدخله القوي على مروان عثمان مهاجم سيراميكا.

وعزز عبد الرحمن مجدي تقدم بيراميدز وسجل الهدف الثالث لنادي بيراميدز في الدقيقة 61.

ونجح البديل يوسف أوباما في تسيجل الهدف الرابع لنادي بيراميدز بضربة رأسية قوية في الدقيقة 83.

واختتم فيستون ماييلي الأهداف وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 85 بعد تمريرة متقنة من أحمد عاطف قطة.

بيراميدز الدوري المصري
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