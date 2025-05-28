سداسية في ليلة التتويج.. الأهلي بطل الدوري المصري للمرة 45 بتاريخه

حسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0 في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (4) وحسين الشحات وإمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده لـ 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا 5-1 وحسم لقب الدوري لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وبدأ الأهلي الموسم بقيادة مارسيل كولر حتى الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وجاء عماد النحاس وحقق أول ألقابه.

المهمة كانت الفوز في المباريات المتبقية، وهو ما حدث 6 مباريات بـ 18 نقطة واستغلال تعثر بيراميدز وحسم اللقب.

عداد بیعد ما بیبطلش 🔥 محمد الشناوي ومحمد هاني وعمرو السولية يرفعون رصيد ألقابهم ببطولة الدوري المصري لـ8 ألقاب 🔝🏆 pic.twitter.com/WHz9QVUWcH — FilGoal (@FilGoal) May 28, 2025

الأهلي أنهى الموسم الأقوى هجوميا برصيد 52 هدفا من بينها 21 هدفا تحت قيادة النحاس.

وكذلك الأقوى دفاعيا باستقبال 18 هدفا منها 3 أهداف اعتبارية.

وحقق الأهلي الفوز في 17 مباراة من أصل 25 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد.

واحتفل رامي ربيعة وأكرم توفيق وعلي معلول باللقب الذي ربما سيكون الأخير بقميص الأهلي.

الوداع الأصعب لجمهور الأهلي.. علي معلول حرص على التوجه لجماهير لتحيتهم عقب صافرة حكم اللقاء. 👏 pic.twitter.com/ugiL0cvDEk — FilGoal (@FilGoal) May 28, 2025

وتوج نيتس جراديشار وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش وأشرف بنشرقي بأول لقب دوري بقميص الأهلي.

الــــــــــــــدوري يكتسي اللون الأحمر ويمكث في الجـــــــــزيرة 🏆 الأهلي يُتوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه 🦅🏆🔴 pic.twitter.com/qqm7xZxueP — FilGoal (@FilGoal) May 28, 2025

التشكيل

بدأ عماد النحاس تشكيل الأهلي بوسام أبو علي في الهجوم فيما قاد إمام عاشور خط الوسط.

في المقابل بدأ زهير المترجي أساسيا للمباراة الرابعة هذا الموسم بقميص فاركو.

وصف المباراة

بادر فاركو بالضغط وتحصل على ركنيتين في أول 3 دقائق.

وجاء أول رد من الأهلي بتسديدة طاهر الأرضية وتصدى لها محمد سعيد "شيكا" بثبات في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 10 مرر بنشرقي بينية لأحمد نبيل كوكا الذي توغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وأرسل عرضية أودعها وسام أبو علي في الشباك.

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هدأت أحداث المباراة قليلا وفي الدقيقة 33 توغل بنشرقي من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أودعها الدولي الفلسطيني في الشباك مضاعفا تقدم الأهلي.

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وتعرض مصطفى العش للإصابة بعد تدخل قوي من عمرو ناصر.

وكاد وسام أبو علي أن يضيف الثالث بعد عرضية إمام لكن الحارس أبعدها وتدخل الدفاع لمنع محاولة بنشرقي لمتابعة الكرة في الشباك وحولها لركنية في الدقيقة 41.

مباشرة أجرى الأهلي أول تغيير في اللقاء اضطراريا وشارك أشرف داري بدلا من العش.

في الدقيقة 45+1 أبعد كوكا بقدمه رأسية باباكار نداي من ركنية لفاركو مهدرا على الضيوف فرصة تقليص الفارق.

وسدد أحمد شريف كرة أرضية تصدى لها الشناوي وشتتها الدفاع في الدقيقة 45+6، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

في بداية الشوط الثاني أرسل جابر كامل عرضية حاول عمرو ناصر برأسية إيداعها في الشباك لكنها مرت دون خطورة في الدقيقة 49.

وكاد الأهلي أن يتقدم بالهدف الثالث سريعا لكن شيكا تدخل في الوقت المناسب وأمسك الكرة من أمام بنشرقي.

وفي الدقيقة 55 أشهر أمين عمر بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة إمام عاشور المنفرد من خارج منطقة الجزاء.

توقفت المباراة ما يقارب 5 دقائق لإجراء التغييرات وشارك محمد نديم بدلا من المترجي لحراسة مرمى فاركو في الفترة المتبقية.

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نُفذت الركلة الحرة عن طريق وسام الذي أطلق تصويبة مدوية على يسار الحارس مسجلا الهاتريك في الدقيقة 61.

شارك علي معلول ومحمد مجدي "أفشة" ومصطفى شوبير بدلا من كوكا وبنشرقي والشناوي.

وفي الدقيقة 63 أرسل معلول عرضية أرضية أودعها وسام في الشباك مسجلا السوبر هاتريك.

ولأول مرة يسجل وسام سوبر هاتريك في مسيرته مع جميع الأندية.

ولأول مرة منذ 4 سنوات يسجل لاعب سوبر هاتريك في الدوري المصري منذ كريم بامبو لاعب البنك الأهلي السابق ضد مصر للمقاصة في موسم 2021-2022.

وهو ثاني لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري يسجل سوبر هاتريك منذ اليوناني توني في موسم 1954-55.

وأول لاعب من الأهلي يسجل سوبر هاتريك منذ أسامة حسني في مرمى كروم (خماسية) موسم 2003-04.

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شارك حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر وفي الدقيقة 75 أرسل وسام عرضية وصوب الشحات كرة صاروخية سكنت الشباك.

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هدأت المباراة بعد الهدف الخامس.

وفي الدقيقة 90+3 ومن مرتدة سريعة عرضية تصل للشحات الذي يمهد الكرة بالكعب لإمام ويطلق تسديدة قوية معززا من رصيده التهديفي لـ 13 هدفا ومنهيا اللقاء بالهدف السادس ومتوجا الأهلي باللقب الـ 45.

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