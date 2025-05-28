انتهت في نهائي دوري المؤتمر - ريال بيتيس (1)-(4) تشيلسي

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس الإسباني أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والمقرر على ملعب مييسكي بمدينة وارسو البولندية.

ونجح ريال بيتيس في التأهل للنهائي بعد الفوز على حساب فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، فيما اكتسح تشيلسي منافسه يورجورن السويدي بنتيجة 5-1.

ويلتقي الفريقان في نهائي النسخة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر.

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وحقق روما الإيطالي، وويستهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني اللقب في النسخ الثلاثة السابقة.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 4-1 ليتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ق 90+1: جووووول كايسيدو يسجل الهدف الرابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 89: توقف المباراة بسبب اشتباك أنتوني وإنزو فيرنانديز.

ق 83: جوووووول سانشو يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة للحارس.

ق 80.. خروج جاكسون للإصابة ونزول ديوسبري هال بدلا منه.

ق 79: نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى ريال بيتيس بعد انفراده من وسط الملعب.

ق 70: جوووووول الثااااني لتشيلسي.. بالمر يمر بطريقة رائعة ويلعب كرة عرضية لرأسية جاكسون لتسكن الكرة الشباك.

ق 65: جووووول التعادل لتشيلسي برأسية إنزو في شباك ريال بيتيس بعد عرضية رائعة من كول بالمر.

ق 61: تبديلان لتشيلسي بنزول سانشو بدلا من بيدرو نيتو، وكولويل بدلا من باديشيلي.

ق 56: تسديدة قوية من رييس جيمس اصطدمت بدفاع ريال بيتيس لتتحول لركنية.

ق 55: مطالبات بركلة جزاء بعد اصطدام أدريان حارس ريال بيتيس بـ جاكسون مهاجم تشيلسي.

ق 53: إصابة عبد الصمد الزلزولي وخروجه مصابا ونزول جيسوس رودريجيز بدلا منه.

تبديل أول مع بداية الشوط الثاني.. رييس جيمس قائد تشيلسي بدلا من مالو جوستو

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال بيتيس 1-0 لعبد الصمد الزلزولي

ق 20: مرور بمهارة رائعة لعبد الصمد الزلزولي قبل أن يهدي الكرة لإيسكو داخل منطقة الجزاء، ولكن اصطمدمت بدفاع تشيلسي لتتحول لركنية.

ق 13: مارك بارترا مدافع بيتيس يدعم هجوم فريقه ويسدد تصويبة رائعة تصدى لها فيليب يورجنسن حارس تشيلسي بصعوبة ويبعدها لركنية.

ق 9: جوووووول عبد الصمد الزلزولي يسجل الهدف الاول لريال بيتيس بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من إيسكو.

ق 5.. رأسية من أنتوني تمر أعلى عارضة حارس تشيلسي

بداية المباراة

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