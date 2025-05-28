سوبر وسام.. رباعية تاريخية من الفلسطيني في اكتساح فاركو

واصل وسام أبو علي تألقه مع الأهلي في المرحلة النهائية من الدوري المصري بتسجيل رباعية ضد فاركو.

ويلتقي الأهلي مع فاركو في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري، بختام الموسم.

وسجل وسام ثنائية في الشوط الأول قربت الأهلي من لقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 10 من الفلسطيني بعد عرضية أحمد نبيل "كوكا".

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وفي الدقيقة 33 أضاف الثاني بعد عرضية بنشرقي.

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وفي الشوط الثاني سجل أبو علي في الدقيقة 61 هدفا من ركلة حرة مباشرة.

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وبعد 5 دقائق أودع عرضية علي معلول في شباك فاركو بكل سهولة.

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ويعد ذلك ثالث هاتريك لوسام بقميص الأهلي بعدما سجل من قبل ضد المقاولون العرب الموسم الماضي وشباب بلوزداد الموسم الحالي.

ورفع وسام رصيده لـ 10 أهداف هذا الموسم في الدوري المصري خلال 17 مباراة. كما وصل لـ 15 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات.

ولأول مرة يسجل وسام سوبر هاتريك في مسيرته مع جميع الأندية.

ولأول مرة منذ 4 سنوات يسجل لاعب سوبر هاتريك في الدوري المصري منذ كريم بامبو لاعب البنك الأهلي السابق ضد مصر للمقاصة في موسم 2021-2022.

وهو ثاني لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري يسجل سوبر هاتريك منذ اليوناني توني في موسم 1954-55.

وأول لاعب من الأهلي يسجل سوبر هاتريك منذ أسامة حسني عندما سجل خماسية في شباك الكروم موسم 2003-04.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة هذا الموسم في الدوري بعدما سجل 2 في الموسم الماضي.