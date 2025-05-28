خبر في الجول - إصابة العش بكدمة في الركبة.. وفحوصات جديدة بعد لقاء فاركو

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 21:30

كتب : أحمد الخولي

مصطفى العش - الأهلي - البنك

تعرض مصطفى العش مدافع الأهلي للإصابة خلال مواجهة فاركو بمسابقة الدوري.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفحص المبدئي أثبت إصابة مصطفى العش بكدمة في الركبة.

وسيخضع مدافع الأهلي لأشعة عاجلة بعد لقاء فاركو لتحديد مدى غيابه.

وغادر العش مباراة الأهلي ضد فاركو في الدقيقة 39 بعد تدخل مشترك مع عمرو ناصر.

وحل المغربي أشرف داري بدلا من العش في الدقيقة 41 من المباراة.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم اللقب للمرة 45 في تاريخه دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

مصطفى العش الأهلي
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