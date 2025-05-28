انضمام علي فرج للجنة تدريب المنتخبات للإسكواش والمجلس العلمي للرياضة

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعانة بـ علي فرج بطل الإسكواش، في لجنة تدريب المنتخبات المصرية للإسكواش.

وأوضح بيان لوزارة الرياضة اليوم الأربعاء، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استقبل علي فرج المصنف الثاني عالميا في لعبة الاسكواش بعد قراره باعتزال اللعبة وخوض مغامرة جديدة في عالم التدريب .

واتفق صبحي خلال اتصاله بـ آمنه الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على الاستعانة بفرج مع كريم درويش في لجنة تدريب المنتخبات المصرية للإسكواش، مع انضمامه لعضوية المجلس العلمي للرياضة.

وكان وزير الرياضة أعلن مؤخرًا تشكيل المجلس العلمي للرياضة بثوبه الجديد بقرار من قبل رئيس الجمهورية.

أثنى الوزير خلال البيانعلى البطل المصري: "رجل وطني وعلى أعلي درجة من التعليم والثقافة، حيث أنه أحد خريجي جامعة هارفارد، ويُعد نموذجا يحتذي به الشباب المصري بالإضافة إلى تفوقه رياضيا واعتلائه للتصنيف الثاني عالميا قبل قراره بالاعتزال".

من جانبه عبر علي فرج عن سعادته باستقبال وتكريم وزير الرياضة، وهو ما يدفعه لبذل كل ما لديه من جهد.

وأعلن علي فرج بطل الإسكواش اعتزاله اللعبة، بعد تحقيق 5 ألقاب هذا الموسم.

وحقق فرج هذا الموسم ألقاب أمريكا المفتوحة وسنغافورة المفتوحة وبطولة الأبطال بأمريكا وتكساس المفتوحة وكأس جراسهوبر بسويسرا.

ويعتبر علي فرج أحد أساطير رياضة الاسكواش بعد تحقيق لقب بطولة العالم 4 مرات.

ونجح علي فرج في التتويج ببطولة العالم أعوام 2019 و2021 و2022 و2023.

كما حصد لقب بطولة العلام للفرق 4 مرات أيضا.

وتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش أحد أعرق بطولات اللعبة في نسخة 2023.

وكانت نور الطيب زوجة علي فرج قد أعلنت اعتزالها العام الماضي.

كما تصدر علي فرج التصنيف العالمي 238 أسبوعا ليحفر اسمه بالذهب ضمن أساطير اللعبة.

ويحافظ علي فرج على تواجده بالمركز الثاني في منافسة قوية على صدارة التصنيف مع مصطفى عسل.

وكتب علي فرج في اعتزاله اللعبة: "بقلب ممتليء وعقل مطمئن وروح منفتحة، أعلن اعتزالي رياضتنا الجميلة بشكل فوري، لن يكون هذا آخر يوم لي ولكنه بلا شك وداع ليس للعبة ولكن لحياة شكلت شخصيتي".

وتابع "لطالما عرفت أن هذا اليوم سيأتي، وأن الأمر سيكون مؤثرا، وهو كذلك بالفعل ولكن بطريقة إيجابية".

واختتم فرج "أعلم أن الأمر قد يكون مفاجئا للكثيرين، قد يبدو مؤثرا للغاية، لكن العاطفة الغالبة هي الفخر بما مضى والحماس الكبير لما هو آت".