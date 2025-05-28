التشكيل - جاكسون وبالمر يقودان هجوم تشيلسي.. وإيسكو وأنتوني أساسيان مع ريال بيتيس

يلتقي ريال بيتيس الإسباني أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي والمقرر على ملعب مييسكي بمدينة وارسو البولندية.

ونجح ريال بيتيس في التأهل للنهائي بعد الفوز على حساب فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، فيما اكتسح تشيلسي منافسه يورجورن السويدي بنتيجة 5-1.

ويبدأ مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ريكاردو رودريجيز - ناتان بيرناردو - مارك بارترا - يوسف سابالي

الوسط: بابلو فورنالس - عبد الصمد الزلزولي - إيسكو - أنتوني

الهجوم: جوني كاردوسو - سيدريك باكامبو

أما إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

الدفاع: مالو جوستو - تريفوه تشالوباه - بينوا بادياشيلي - مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - بيدرو نيتو

الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويلتقي الفريقان في نهائي النسخة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر.

وحقق روما الإيطالي، وويستهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني اللقب في النسخ الثلاثة السابقة.