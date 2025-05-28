انتهت الدوري - المصري (2)-(0) حرس الحدود.. البنك الأهلي (0)-(0) بتروجت

إمام عاشور: لا أستطيع وصف سعادتي.. والجميع يحتاج للراحة قبل كأس العالم للأندية

الشناوي: توجنا بالدوري الأصعب منذ 2019.. وصنعت تاريخ مع السولية ومعلول في الأهلي

ياسر إبراهيم: الأهلي لا يعرف المستحيل.. وتعاهدنا على مصالحة الجمهور بعد الخروج أمام صنداونز

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: لا نحتفل بالوصافة

الدبيس: هذا اللقب يستحق أن يتواجد في الأهلي.. والعش: إصابتي كدمة بسيطة

فخر الدين بن يوسف يعلن رحيله عن المصري

أحمد رضا: هدفي ضد بيراميدز من أسباب التتويج باللقب.. وحمزة علاء: الأهلي أولا وأخيرا ودائما وأبدا

محمد يوسف: تعاهدنا على الفوز في كل مباراة منذ يومنا الأول