انتهت الدوري - المصري (2)-(0) حرس الحدود.. البنك الأهلي (0)-(0) بتروجت

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي المصري ضد حرس الحدود وبتروجت ضد البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

المصري × حرس الحدود

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نهاية المباراة

ق58. جوووول الثاني للمصري عن طريق ميدو جابر بتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة للحارس الزنفلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. فوزي الحناوي يهدر ركلة الجزاء ويسددها خارج المرمى.

ق35. ركلة جزااء لحرس الحدود.

ق14. جووول أول للمصري عن طريق كريم بامبو بمتابعة لعرضية من دغموم داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بتروجت × البنك الأهلي

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري حرس الحدود الدوري المصري البنك الأهلي بتروجت
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