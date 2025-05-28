الزمالك يطلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لنهائي كأس مصر

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

تيفو جماهير الزمالك

أعلن نادي الزمالك تقدمه بخطاب للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحضور جماهيره بالسعة الكاملة خلال نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 6 يونيو المقبل.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في خطابه على أهمية منح جماهيره الفرصة للحضور الكامل للمباراة.

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وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وكانت المباراة تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يتجه لتأجيل موعد انطلاق المباراة لأكثر من ساعة، وذلك بسبب أن اللقاء سيقام في نفس يوم وقفة عيد الأضحى المبارك

وبالتالي سيكون الموعد المحدد للمباراة وهو 8 مساء في نفس توقيت آذان المغرب.

ولذلك سيتم تأجيل المباراة تقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من الثامنة مساء.

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