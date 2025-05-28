تشكيل فاركو - المترجي أساسي ضد الأهلي.. وثنائي في الهجوم

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

زهير المترجي - الأهلي - فاركو

يقود زهير المترجي تشكيل فاركو ضد الأهلي في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية.

ويبدأ المترجي أساسيا للمباراة الرابعة مع فاركو هذا الموسم منذ انضمامه لفاركو.

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ويبدأ أحمد شريف وعمرو ناصر في الهجوم بينما يبدأ ياسين مرعي في قلب الدفاع.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: محمد عز – ياسين مرعي - أحمد عوض – جابر كامل

الوسط: أحمد البحراوي – باباكار نداي – محمود عماد – زهير المترجي

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة وله مباراة ينهي به الموسم ضد الزمالك يوم السبت المقبل.

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