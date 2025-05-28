تشكيل فاركو - المترجي أساسي ضد الأهلي.. وثنائي في الهجوم
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:17
كتب : FilGoal
يقود زهير المترجي تشكيل فاركو ضد الأهلي في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية.
ويبدأ المترجي أساسيا للمباراة الرابعة مع فاركو هذا الموسم منذ انضمامه لفاركو.
ويبدأ أحمد شريف وعمرو ناصر في الهجوم بينما يبدأ ياسين مرعي في قلب الدفاع.
وجاء تشكيل فاركو
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: محمد عز – ياسين مرعي - أحمد عوض – جابر كامل
الوسط: أحمد البحراوي – باباكار نداي – محمود عماد – زهير المترجي
الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر
ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة وله مباراة ينهي به الموسم ضد الزمالك يوم السبت المقبل.
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