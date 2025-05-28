تشكيل سيراميكا كليوباترا - شكري ورمضان أساسيان.. وثلاثي يقود الهجوم أمام بيراميدز

يقود الثلاثي إسلام عيسى ومروان عثمان وأيمن موكا، هجوم سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في استاد هيئة قناة السويس في الثامنة مساءً في الجولة 9 من المرحلة النهائية.

ويدير المباراة محمد معروف، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وعدي عيد، وإبراهيم محمد حكما رابعا.

وطارق مجدي للفيديو ويعاونه هاني خيري

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان- رجب نبيل - أحمد هاني

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - عمرو قلاوة -

خط الهجوم: إسلام عيسى - مروان عثمان - أيمن موكا.

مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - إسلام ريشة - چاستيس آرثر - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.