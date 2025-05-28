تشكيل المصري - هاشم أساسي على حساب المحمدي في مواجهة حرس الحدود
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:12
كتب : FilGoal
أعلن ميمي عبد الرازق مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد حرس الحدود.
ويلتقي المصري مع حرس الحدود على ملعب السويس الجديد بالجولة الأخيرة من الدوري المصري.
ويشهد التشكيل تواجد محمد هاشم على حسام باهر المحمدي الذي يغيب بسبب الإيقاف.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمود جاد.
الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.
الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة.
أمامهما: ميدو جابر - عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو.
الهجوم: صلاح محسن.
ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن.
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