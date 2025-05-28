تشكيل بيراميدز - تغييرات بالجملة أمام سيراميكا كليوباترا.. واستبعاد إبراهيم عادل

أجرى الكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تغييرات عديدة على تشكيل فريقه الذي سيواجه سيراميكا كليوباترا.

وسيقود مروان حمدي هجوم بيراميدز على حساب فيستون ماييلي المتواجد على مقاعد البدلاء.

فيما تم استبعاد إبراهيم عادل من قائمة المباراة، تحضيرا لمواجهة صنداونز المرتقبة يوم الأحد المقبل ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة

الهجوم: رمضان صبحي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - دودو الجباس - علي جبر - صديق أوجولا - وليد الكرتي - محمود عبد العاطي - أسامة جلال - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.