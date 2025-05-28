التشكيل - خليفة في حراسة مرمى بتروجت.. وفيصل وأنور يقودان هجوم البنك الأهلي

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بتروجت بالهدف ضد الزمالك

أعلن كل من سيد عيد مدرب بتروجت وطارق مصطفى مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بتروجت مع البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل بتروجت تواجد محمد خليفة في حراسة المرمى، بينما يجلس عمر صلاح على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد خليفة.

الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - عبد العزيز سيد - توفيق محمد.

الوسط: حامد حمدان - محمد علي - رشاد المتولي.

الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.

ويلعب ياو أنور وأسامة فيصل في هجوم البنك الأهلي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

الحارس: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: داو سيريل - محمد عبد الغني - سعيدو سيمبوري - إسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي.

الهجوم: سيد عبد الله - أسامة فيصل - ياو أنور.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

بتروجت البنك الأهلي الدوري المصري
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