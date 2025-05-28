تشكيل الأهلي - وسام يقود الهجوم وإمام في الوسط ضد فاركو

أعلن عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق في المباراة الحاسمة على لقب الدوري المصري 2024-25 ضد فاركو.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم اللقب للمرة 45 في تاريخه دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.