تشكيل الأهلي - وسام يقود الهجوم وإمام في الوسط ضد فاركو

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

إمام عاشور - وسام أبو علي - الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق في المباراة الحاسمة على لقب الدوري المصري 2024-25 ضد فاركو.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً في الجولة 8 من المرحلة النهائية.

ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم اللقب للمرة 45 في تاريخه دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
مصدر من سيراميكا يكشف لـ في الجول سبب استبعاد زلاكة وبوبو ضد بيراميدز للمرة الثانية.. كارلوس فيلا يعتزل كرة القدم دوري المحترفين - جمعة مشهور يرحل عن تدريب الإنتاج الحربي

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" - ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

تشكيل الأهلي الأهلي الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
مباشر الدوري - المصري (1)-(0) حرس الحدود.. البنك الأهلي (0)-(0) بتروجت.. جووول أول مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) فاركو.. جووول أووول مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(2) بيراميدز.. جووول الثاني تشكيل فاركو - المترجي أساسي ضد الأهلي.. وثنائي في الهجوم تشكيل سيراميكا كليوباترا - شكري ورمضان أساسيان.. وثلاثي يقود الهجوم أمام بيراميدز تشكيل المصري - هاشم أساسي على حساب المحمدي في مواجهة حرس الحدود تشكيل بيراميدز - تغييرات بالجملة أمام سيراميكا كليوباترا.. واستبعاد إبراهيم عادل التشكيل - خليفة في حراسة مرمى بتروجت.. وفيصل وأنور يقودان هجوم البنك الأهلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري - المصري (1)-(0) حرس الحدود.. البنك الأهلي (0)-(0) بتروجت.. جووول أول 41 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) فاركو.. جووول أووول 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(2) بيراميدز.. جووول الثاني 49 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يطلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لنهائي كأس مصر 57 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - المترجي أساسي ضد الأهلي.. وثنائي في الهجوم ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا - شكري ورمضان أساسيان.. وثلاثي يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - هاشم أساسي على حساب المحمدي في مواجهة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - تغييرات بالجملة أمام سيراميكا كليوباترا.. واستبعاد إبراهيم عادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506170/تشكيل-الأهلي-وسام-يقود-الهجوم-وإمام-في-الوسط-ضد-فاركو