لاعب صنداونز: قلة جماهير بيراميدز في صالحنا.. وعلينا تسجيل 3 أهداف

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

صنداونز

شدد موثوبي مفالا، لاعب فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، على أهمية الخبرة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الإياب أمام بيراميدز في القاهرة، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل صنداونز ضيفا على بيراميدز يوم 1 يونيو المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مفالا في تصريحات عبر موقع "businesslive": "نحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة في غرفة الملابس. مواجهة الإياب ضد بيراميدز لن تكون سهلة، وعلينا القتال بكل ما لدينا لتحقيق الفوز".

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وأضاف: "نحن نعرف أن جماهير بيراميدز قليلة، وقد يكون ذلك عاملاً مساعدًا لنا، وعلينا استغلاله وبذل قصارى جهدنا من بداية المباراة حتى صافرة النهاية".

واستعاد مفالا ذكريات مباراة الذهاب، قائلاً: "بدأنا المباراة بشكل جيد، حيث منعنا بيراميدز من إرسال العرضيات الخطيرة، لكننا فقدنا تركيزنا في اللحظات الأخيرة، وتسبب ذلك في استقبال هدف".

واختم تصريحاته"علينا تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة الإياب لحسم التأهل مبكرًا وإضعاف ثقة بيراميدز، لأن ترك المباراة معلقة بنتيجة 1-0 يمنحهم فرصة العودة. هدفنا أن نحسم الأمور مبكرا في القاهرة".

ويستضيف بيراميدز منافسه صنداونز الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو، على استاد الدفاع الجوي في إياب نهائي دوري الأبطال.

ويلعب بيراميدز نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لصنداونز التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه كانت بعام 2016 على حساب الزمالك.

ويلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 53 نقطة.

كما تنتظر بيراميدز مواجهة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخامس من يونيو المقبل.

صنداونز بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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