مصدر من سيراميكا يكشف لـ في الجول سبب استبعاد زلاكة وبوبو ضد بيراميدز

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 18:41

كتب : أحمد الخولي

أكرم توفيق - محمود زلاكة - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر من سيراميكا كليوباترا سبب غياب الثنائي محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمد رضا "بوبو" عن مباراة الفريق الأخيرة ضد بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في استاد هيئة قناة السويس في الثامنة مساءً في مباراة تحدد هوية البطل وآخر الفرق المتأهلة للكونفدرالية الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "استبعاد الثنائي محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو من مباراة الفريق ضد بيراميدز تأتي لرفع الحرج عنه كونه معارا للفريق وسيعود بنهاية الموسم لبيراميدز".

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وكشف "يشارك إسلام عيسى بشكل طبيعي لأنه مستمر مع النادي لـ 3 مواسم إضافية، فيما يغيب لاكاي بسبب الإيقاف".

ويقضي زلاكة وبوبو الموسم الجاري معاران لسيراميكا بالإضافة لعبد الله مجدي.

فيما انضم كل من محمد صادق وفاخري لاكاي وإسلام عيسى بشكل نهائي لسيراميكا من بيراميدز في بداية الموسم.

وخاض زلاكة (25 عاما) 22 مباراة في الدوري هذا الموسم مع سيراميكا سجل خلالها 8 أهداف.

فيما شارك بوبو صاحب الـ 24 عاما في 12 مباراة بقميص سيراميكا سجل 4 أهداف خلالها.

ويحتاج بيراميدز للفوز على سيراميكا مع تعثر الأهلي بالخسارة ضد فاركو من أجل خطف لقب الدوري لأول مرة في تاريخه.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ 53 نقطة.

فيما يأمل بيراميدز في تحقيق الانتصار وسقوط المصري في فخ الخسارة من أجل خطف بطاقة التأهل للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 39 نقطة ويليه سيراميكا والبنك الأهلي برصيد 37 نقطة.

ولا زال سيراميكا كليوباترا ينافس في كأس عاصمة مصر إذ سيواجه الإسماعيلي في نصف النهائي الشهر المقبل.

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