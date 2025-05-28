دوري المحترفين - جمعة مشهور يرحل عن تدريب الإنتاج الحربي
الأربعاء، 28 مايو 2025 - 18:24
كتب : رضا السنباطي
انتهى مشوار جمعة مشهور مع نادي الإنتاج الحربي بنهاية الموسم.
ونجح مشهور في قيادة الإنتاج الحربي للصعود لدوري المحترفين.
ويبحث مجلس إدارة نادي الغنتاج الحربي عن مدير فني جديد لتدريب الفريق خلفا لجمعة مشهور.
وقاد مشهور الفريق خلفا لأيمن عبد العزيز ولم يتعرض للهزيمة خلال 14 مباراة.
وقاد مشهور تدريب الإنتاج الحربي في 14 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و5 تعادلات.
وضمنت أندية مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات الصعود لدوري المحترفين.
يذكر ان جمعة مشهور كان لاعبا في طلائع الجيش والإنتاج الحربي، قبل اتجاهه للتدريب.
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