خلفا لـ راؤول.. ألفارو أربيلوا مديرا فنيا لـ ريال مدريد كاستيا

أعلن ريال مدريد تعيين ألفارو أربيلوا لاعبه السابق كمديرا فنيا لريال مدريد كاستيا وهو الفريق الثاني بالنادي.

وأشار ريال مدريد إلى أن أربيلوا سيقود الفريق خلال الموسم المقبل 2025/2026.

ويأتي تعيين أربيلوا خلفا لراؤول جونزاليس الذي رحل عن تدريب الفريق بعد 5 مواسم.

صاحب الـ 42 عاما بدأ مسيرته التدريبية بالكامل داخل ريال مدريد وتدرج في الأكاديمية حتى قيادة فريق تحت 19 عاما لمدة موسمين.

ويلعب ريال مدريد كاستيا بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وكلاعب لعب أربيليو بأكاديمية ريال مدريد ورحل عن الفريق قبل أن يعود من جديد في 2009 واستمر لمدة 7 مواسم قبل الانتقال إلى وست هام الذي اعتزل بصفوفه عام 2017.