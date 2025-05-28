عوار: لولا بنزيمة لما حققنا الدوري السعودي

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - حسام عوار - اتحاد جدة

شدد حسام عوار، لاعب اتحاد جدة، أن تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي هذا الموسم كان من أصعب الإنجازات، مشيرًا إلى أن زميله كريم بنزيمة لعب دورا حاسما في تحقيق هذا النجاح.

وقال عوار عبر حساب الدوري السعودي: "سأتذكر هذا الموسم لبقية حياتي. لقد كانت رحلة طويلة، والفوز بالدوري أحد أصعب الإنجازات لأنه يكافئ أقوى وأكثر فريق ثباتًا على مدار موسم كامل، وذلك أمر منطقي. هذا الموسم، كنا أفضل فريق في دوري روشن السعودي".

وأضاف: "تأقلمي لم يكن سهلًا كما قد يعتقد البعض، فعندما تنضم إلى نادٍ كان موسمه السابق متواضعًا، تشعر ببعض الضغط؛ لكني كنت محظوظًا لأني كنت محاطًا بلاعبين أعرفهم بالفعل، بمن فيهم بعض الذين يتحدثون الفرنسية، مما جعل الاندماج في المجموعة أسهل بكثير".

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وشدد عوار على أهمية كريم بنزيمة في هذا التتويج، موضحا "الفوز بالدوري لم يكن ليتحقق لولا وجود بنزيمة. بذلت جهدًا كبيرا لدعمه، واللعب إلى جانبه كان فخرًا كبيرًا بالنسبة لي".

وأضاف عوار عن بنزيمة "أتيحت لي الفرصة لأكون حوله كل يوم. يمكنك أن ترى أنه شخص موجود هنا للفوز. نراه يوميًا في التدريبات وتحضيراته غير المرئية. إنه يثير سعادتنا، أنا وموسى ديابي، لأننا منذ الطفولة كنا نشاهده يتألق. من الرائع اللعب إلى جوار قائد مثله".

وتوج عوار مع اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، بعدما انضم إليه بداية الموسم الحالي قادما من روما الإيطالي.

الدوري السعودي حسام عوار
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