"إصابته مختلفة عن السابقة".. القباني يعلن نهاية موسم الجفالي

أعلن وائل القباني مدير الكرة في الزمالك غياب أحمد الجفالي لاعب الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة وخوفا من تفاقمها.

وعلم FilGoal.com أن الجفالي قد خرج من حسابات الزمالك في نهائي كأس مصر بسبب عدم جاهزيته. (طالع التفاصيل)

وقال القباني عبر المركز الإعلامي: "الجفالي مُصاب منذ فترة بتمزق في العضلة الأمامية، وهذه إصابة مختلفة عن الإصابة التي تعرض لها من قبل بتمزق في العضلة الخلفية".

وأضاف "اللاعب خضع في الفترة الأخيرة للفحوصات الطبية والأشعة، وتبين وفقاً لتشخيص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيكون من الصعب الدفع به ولو لفترة قصيرة في مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل".

وتابع "من الطبيعي أن يكون الجفالي حزينا لعدم المشاركة مع الفريق في المباريات لنهاية الموسم، واللاعب بعدما تجاوز الأمر، تأكد أن تشخيص طبيب الزمالك لإصابته سليم بنسبة 100%، وبناء عليه قام الجفالي بتوجيه الشكر لرئيس الجهاز الطبي للفريق".

وأتم "النادي رغم اقتناعه بإمكانيات الجفالي والاستفادة منه حال جاهزيته، لكن أمام مصلحة اللاعب وخوفا من تفاقم الإصابة، فإن أحمد الجفالي لن يتواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم".

ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.

وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 9 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ11 نقطة.