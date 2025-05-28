سكاي: برينتفورد يطلب ضم حارس ليفربول

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

كيليهر يتصدى لركلة جزاء أمام مبابي

يحاول برينتفورد ضم الأيرلندي كويمين كيليهر حارس ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن برينتفورد تواصل مع ليفربول بشأن التعاقد مع كيليهر.

ويسعى برينتفورد لضم حارس ليفربول مع اقتراب باير ليفركوزن من ضم حارسه مارك فليكين.

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وتقدر قيمة حارس المرمى البالغ من العمر 26 عاما بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني، حسب تقارير عديدة.

ومن المرجح أن يوافق ليفربول على رحيل كيليهر، في ظل انضمام جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل، وبقاء أليسون بيكر.

في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم المنصرم معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

ورفع مامارداشفيلي راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي، حين قال في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".

وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.

كويمين كيليهر ليفربول برينتفورد
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