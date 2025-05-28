ديلي ميل: ثلاثي أستون فيلا على رادار الدوري السعودي

تتنافس أندية سعودية على التعاقد مع 3 لاعبين في صفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ديلي ميل.

الثلاثي هو الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والجناح الجامايكي ليون بايلي، والبلجيكي يوري تيليمانس، لاعب الوسط.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية عن ديلي ميل أن أستون فيلا يسعى لتسريع عملية بيع عدد من لاعبيه قبل 30 يونيو المقبل، بهدف تحقيق التوازن المالي وفقًا لقوانين الاستدامة والربحية المعمول بها في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن تيليمانس - 28 عاما - الذي سبق له اللعب مع ليستر سيتي وموناكو، يحظى بإعجاب عدة أندية سعودية.

فيما يجذب مارتينيز - 32 عاما - اهتمام أتليتكو مدريد الإسباني، إلى جانب فرق سعودية، حيث يبدو منفتحًا لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

أما بايلي - 27 عاما - فينتهي عقده في يونيو 2026، ما يجعل هذا الصيف فرصة النادي لبيعه.

وانتقل مارتينيز إلى أستون فيلا من آرسنال في سبتمبر 2020، مقابل 17.5 مليون يورو.

بينما انضم بايلي من باير ليفركوزن في أغسطس 2021، مقابل 32 مليون يورو.

أما تيليمانس، فقد التحق بالفريق في يوليو 2023، بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي.