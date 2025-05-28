تصدرت جماهير فريق اتحاد جدة قائمة الأكثر حضورًا في الدوري السعودي موسم 2024ـ2025.

ونشرت رابطة الدوري السعودي قائمة بعدد الحضور الجماهيري لكل فريق في الموسم المنصرم.

وشهدت منافسات الدوري السعودي في الموسم المنتهي للتو حضور 2.5 مليون مشجع، حسب جريدة الرياضية السعودية.

واعتلت جماهير بطل المسابقة القائمة، وكسرت حاجز النصف مليون، بواقع 594326 مشجعًا.

فيما جاءت جماهير أهلي جدة في المركز الثاني بـ354019، ثم الهلال بـ302028، والنصر في المركز الرابع 277821.

بينما حلت جماهير القادسية، الذي صعد الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية في المركز الخامس بـ168331 مشجعًا.

وفي القائمة نفسها، يحتل الفتح المركز السادس، ثم الاتفاق، والشباب، والتعاون، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والخلود، والعروبة، والرياض، والأخدود، ثم الفيحاء.