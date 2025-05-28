تقرير: إنتر يتوصل إلى اتفاق لضم جناح مارسيليا

توصل إنتر إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا لضم لويس هنريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن إنتر اتفق مع مارسيليا على دفع 26 مليون يورو شاملةً المكافآت.

ومن المتوقع أن يوقع الجناح البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما على عقد يربطه بإنتر لمدة 4 مواسم.

وذلك بعدما اتفق النادي الإيطالي مع اللاعب على شروط عقده الشخصي، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن نوتنجهام فورست اهتم بضم اللاعب لكن إنتر فاز بالسباق في النهاية.

ونجح جناح بوتافوجو السابق في قيادة مارسيليا لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سجل لويس هنريكي 10 أهداف وقدّم 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأظهر اللاعب مرونة في اللعب كجناح أيسر وظهير أيسر، وهو ما يناسب نظام إنتر.