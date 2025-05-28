أحمد دياب يعلن تسليم درع الدوري لبطل المسابقة عقب مباريات اليوم

الأربعاء، 28 مايو 2025 - 14:53

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة تسليم درع الدوري لبطل المسابقة عقب نهاية مباريات اليوم من مجموعة التتويج بالبطولة.

وكانت رابطة الأندية المصرية اتخذت خطوة جديدة من أجل تسليم درع الدوري لبطل المسابقة اليوم الأربعاء.

وقال مصدر من الرابطة لـFilGoal.com: "تسلمنا درع الدوري المصري من الأهلي قبل قليل وذلك لتسليمه للفائز بلقب المسابقة بعد مباريات اليوم".

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وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة الحاسمة للقب الدوري المصري، وتنطلق جميعها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وفي المنافسة على اللقب يلعب الأهلي ضد فاركو في استاد القاهرة، ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وأوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة أن تسليم درع الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025 لبطولة المسابقة ليس له علاقة بالقرار المنتظر من محكمة التحكيم الرياضية بشأن الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري أحمد دياب رابطة الأندية
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