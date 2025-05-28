زيدان: بالطبع أحلم بتدريب منتخب فرنسا

تحدث زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية عن أحلامه بتدريب منتخب فرنسا في المستقبل.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها جريدة ليكيب: "تدريب منتخب فرنسا؟ بالطبع أحلم بذلك. أتطلع إليه بشوق كبير".

وأضاف "إذا سنحت الفرصة عندما يحين الوقت، سيكون ذلك بكل سرور".

زيدان هو المرشح الأبرز لقيادة المنتخب الفرنسي بعد صيف 2026 حين يرحل ديديه ديشامب عن تدريب الديوك.

وأعلن ديشامب رحيله عن تدريب المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026، بعد فترة طويلة بدأت عام 2012.

وتوج ديشامب مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم لاعبا عام 1998، ومدربا عام 2018، كثالث مدرب يحقق ذلك الإنجاز بعد فرانس بيكنباور نجم ألمانيا، وماريو زاجالو نجم البرازيل.

وكان كيليان مبابي قائد الديوك قبل تحدث قبل عدة أشهر قائلا: "الجميع يعرف أن هناك اسما متداولا، لقد ترك بصمة خالدة في تاريخ المنتخب الفرنسي وسيقى دائما في قلوب الشعب الفرنسي".

وأكمل "إذا جاء زيدان سيكون ذلك بسرور كبير وسأكون سعيدا للغاية ولكنه هذا ليس قراري".

وظل زيدان بلا عمل تدريبي منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد في 2021.

وسبق لزيدان أن رفض عروضا لتدريب منتخبات البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، وغيرها.

كما رفض عدة عروض لتدريب أكثر من فريق.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

ثم عاد زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني مرة.

وقاد زيدان الميرينيجي في الولاية الثانية خلال 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

بينما في الولاية الأولى قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ 105 وتعادل في 28 وخسر 16.